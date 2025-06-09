Türkiye'de milyoner sayısı 2,3 milyonu aştı

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Türkiye'de milyoner sayısı artmaya devam ediyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son verileri açıkladı.

2,3 MİLYONU AŞTI

Buna göre, Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam 2 milyon 377 bin 32 kişinin banka hesabında, en az 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunuyor.

Bu sayı, geçen yılın aynı ayında 1 milyon 591 bin 682 seviyesindeydi. Yalnızca 12 ayda yaklaşık 785 bin kişilik artış yaşandı.

TOPLAM VARLIK 17 TRİLYON TL’YE YAKLAŞTI

Milyonerlerin banka hesaplarındaki toplam varlık, 2024 Nisan ayında 11,8 trilyon TL seviyesindeyken, 2025’te bu tutar 16,99 trilyon TL’ye ulaştı.

Yani yıllık bazda yaklaşık yüzde 44’lük bir artış söz konusu.

MEVDUAT DAĞILIMI

Yurt içi yerleşiklerin sayısı 2 milyon 176 bin 939’a, bu grubun sahip olduğu toplam mevduat ise 15,7 trilyon TL’ye çıktı.

Mevduat dağılımına bakıldığında 10,05 trilyon TL Türk Lirası cinsinden, 4,47 trilyon TL döviz tevdiat hesaplarında, 1,21 trilyon TL kıymetli maden depo hesaplarında tutuluyor.

Bu verilere göre, yurt içi yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 7 milyon 230 bin TL olarak kaydedildi.

YURT DIŞINDAKİ MİLYONERLER DE ARTIYOR

Yurt dışında yerleşik milyoner sayısı ise aynı dönemde 200 bin 93 kişiye yükseldi.

Geçen yıla göre 40 bin 802 kişilik bir artış gerçekleşti.

Bu kişilerin hesaplarında 278,4 milyar TL’lik artışla birlikte toplamda yaklaşık 391 milyar TL’lik varlık bulunuyor.

TOPLAM MEVDUATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KÜÇÜK BİR GRUBA AİT

BDDK verileri, Türkiye’de servet yoğunlaşmasının geldiği çarpıcı noktayı da gözler önüne seriyor.

Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 78’i, yalnızca 2,1 milyon kişiye ait. Bu kişilerin hesaplarında 15,3 trilyon TL bulunuyor.

Buna karşın, 10 bin TL’nin altında mevduat bulunan banka hesabı sayısı 163 milyonu aşıyor.

ALT GELİR GRUBUYLA MAKAS AÇILIYOR

2020 yılında milyonerlerin toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 55,37 seviyesindeyken, 10 bin TL altı mudilerin payı yüzde 2,69’du.

2025 itibarıyla bu oran yalnızca yüzde 0,7’ye kadar gerilemiş durumda.

Son beş yılda yüksek servet grubunun payı istikrarlı biçimde artarken, düşük gelirli tasarruf sahiplerinin payı belirgin şekilde azaldı.