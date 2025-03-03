Türkiye'de ormanlık alanlar genişliyor

AA

Türkiye'de; ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için çeşitli ormancılık uygulamaları yapılıyor.

Ormancılık uygulamaları, ağaçların yaş bileşenlerini dolayısıyla artımını etkiliyor.

1973 yılında ormanlardaki yıllık ağaç artım miktarı 28 milyon metreküp iken geçen yıl yaklaşık 51 milyon metreküpe ulaştı.

ORMAN YANGINLARI AĞAÇLARA ZARAR VERDİ

Orman yangınlarıyla mücadelede fiziki tedbirler alınarak geçen yıl içerisinde 3 bin 797 orman yangınına müdahale edildi. Söz konusu yangınlar neticesinde 27 bin 485 hektar orman alanı zarar gördü.

OGM tarafından ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor.

657 BİN 922 HEKTARLIK ALANDA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl, 5 bin 94 hektarı budama çalışmaları olmak üzere 657 bin 922 hektar alanda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanlarda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 937 milyon 819 bin lira harcandı.

737 BİN 987 HEKTARLIK ALANDA ÇALIŞMA YAPILDI

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 323'ü revize olmak üzere 726 silvikültür planı düzenlendi, 32 bin 735 hektar alanda doğal, 12 bin 32 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için 723 milyon 908 bin lira harcandı.

Rehabilitasyon için de 65 hektarı maden sahaları olmak üzere 35 bin 298 hektarlık alanda 30 milyon 934 bin liralık çalışma yapıldı.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 737 bin 987 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 1 milyar 692 milyon 661 bin lira harcandı.

AĞAÇLANDIRMA BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Ağaçlandırma projeleri için, 96 bin 304 hektar alanda etüt-proje çalışması yürütüldü.

Ayrıca, 7 bin 154 hektarı endüstriyel ağaçlandırma tesis ve 433 hektarı diğer kurum ağaçlandırmaları, 17 bin 759 hektarı ağaçlandırma tesis ve 44 bin 594 hektarı endüstriyel ağaçlandırma bakım ve kalanı da "diğer muhtelif çalışmalar" olmak üzere toplam 77 bin 956 hektar ağaçlandırma bakım çalışması gerçekleştirildi.

FİDAN BAKIMLARI YAPILDI

Genel Müdürlük, geçen yıl 131 milyon 675 bin fidan üretirken, 130 milyon fidana da bakım yaptı. Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe, badem gibi türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağaç türleri ve süs bitkilerinden 116 ton tohum üretildi.

Fidanlıklardaki kapasitenin iyileştirilmesi kapsamında, makine-teçhizat ve ekipman alımı gerçekleştirildi, tesis ve bina inşaat çalışmaları tamamlanarak 1.604 tohum kalite kontrol testi yapıldı.

11 MİLYON FİDAN BEDELSİZ DAĞITILDI

Ayrıca 11 milyon 335 bin 489 fidan, okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara bedelsiz dağıtıldı.