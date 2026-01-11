Türkiye’de OSB sayısı 416’ya yükseldi, mesleki eğitimde öğrenci sayısı rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için planlı sanayileşmenin en başarılı örneklerinden biri olduğunu belirterek, OSB’lerin 2025 yılında da üretim, istihdam ve ihracatta öncü rolünü koruduğunu söyledi.

Kütükcü, OSB’lerdeki üretimin en önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketiminin 2025’te, 2024’e kıyasla yüzde 2,91 arttığını ifade etti.

Aralık ayı verilerinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Kütükcü, “Aralık 2025’te OSB’lerimizdeki elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak güçlü bir üretim ivmesine işaret etti.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ YÜZDE 47 ARTTI

OSB’lerin enerji altyapısına önemli katkılar sunduğunu belirten Kütükcü, yenilenebilir enerji yatırımlarında kaydedilen artışa dikkat çekti.

Kütükcü, “OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji kurulu gücü 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 3 bin 460 megavattan 5 bin 86 megavata çıktı.” diye konuştu.

Yenilenebilir kaynaklar içinde güneş enerjisinin öne çıktığını kaydeden Kütükcü, OSB’lerdeki güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 4 bin 616 megavata ulaştığını, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 7’sinin ve lisanssız GES kapasitesinin yüzde 21’inin OSB’ler bünyesinde bulunduğunu söyledi.

2025'TE 7 YENİ OSB KURULDU

Geçen yıl kurulan yeni organize sanayi bölgelerine ilişkin bilgi veren Kütükcü, Ankara, Batman, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Yozgat’ta 7 yeni OSB’nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye genelindeki OSB sayısının 371’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 45’i Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere 416’ya yükseldiğini aktaran Kütükcü, OSB’lerdeki fabrika sayısının 68 bini aştığını söyledi.

Kütükcü, 2025 yılında OSB’lerin 14 bin 324 kişiye daha istihdam sağladığını, toplam istihdamın ise 2 milyon 700 binin üzerine çıktığını kaydetti.

MESLEKİ EĞİTİMDE TARİHİ ARTIŞ

Mesleki ve teknik eğitimin uzun yıllar yeterince önemsenmediğini ancak son dönemde yapılan yatırımların sonuç vermeye başladığını ifade eden Kütükcü, OSB’lerin bu alanda kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

“OSB’ler olarak 2025’te mesleki ve teknik eğitimi ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdik.” diyen Kütükcü, öğrenci sayılarında tarihi bir artış yaşandığını belirtti.

ÖĞRENCİ SAYISI İLK KEZ 100 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kütükcü, OSB’lerde mesleki eğitim alan öğrenci sayısının ilk kez 100 bin barajını aşarak rekor kırdığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: