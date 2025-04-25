Türkiye'de patent başvuruları 10 bin barajını aştı

AA

Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvuruları geçen yıl sonu itibarıyla ilk kez 5 haneli rakamlara çıkarak 10 bin 186'ya ulaştı.

TÜRKPATENT'te "Sınai Mülkiyet ve Müzik: Sınai Mülkiyetin Ritmini Hissedin" temasıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliği gerçekleştirilirken ortaya konulan veriler, Türkiye'nin fikri mülkiyet konusunda ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ile TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da katıldı.

Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, müziğin farklı notaların uyumuyla evrensel dil oluşturduğu gibi fikri mülkiyetin de farklı fikir, buluş ve tasarımların korunup geliştirilmesiyle yeniliğin ve kalkınmanın evrensel ritmini oluşturduğunu söyledi.

"TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Son 23 yılda fikri mülkiyet alanında tarihi başarılara imza atıldığını vurgulayan Gönüllü, şöyle konuştu:

Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyümüzü 23 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkardık. Yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 2'nci sıradayız. 23 yıl önce ülkemizde bir senede yapılan patent başvuru sayısı sadece 414 iken 2024'te 10 bin 186 yerli patent başvurusuyla yeni bir rekora imza attık. Sayısı 106'ya ulaşan teknoparklarımızdaki 10 bin 593 firmamızın toplam 2 bin 169 patent tescili, 4 bin 644 patent başvurusu bulunmaktadır. Sayıları 1700'e yaklaşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizde ise yaklaşık 16 bin patent tescili, 28 bine yakın patent başvurusu bulunmaktadır.

Gönüllü, 5 bin 549 tasarım tescili, 18 bin 573 marka tescili, 1.806 faydalı model başvurusu, 2 bin 544 faydalı model tescili ve 3 bin 815 endüstriyel tasarım tescili bulunduğu bilgisini verdi.

"128 PROJEYE 259 MİLYON LİRA DESTEK"

Kalkınma ajansları aracılığıyla fikri mülkiyet ve ilgili alanlarda 128 projeye 259 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Gönüllü, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 472 milyon liralık yatırım hacmi oluşturduk. TÜBİTAK patent destek programı ile son 5 yıllık dönemde toplam 8 bin 327 uluslararası patente destek sağladık. Yerli coğrafi işaret tescil sayımız 1715'e ulaşarak dünyada ikinci sıraya yükseldik. Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tescil sayılarımızı ise bir yılda 18'den 31'e çıkardık." diye konuştu.

Fikri mülkiyet konusunda yapay zeka ve dijital sistemleri kullandıklarını vurgulayan Gönüllü, ayrıca Teknoloji Transferi Arayüzü Projesi ile üniversitelerin patentli teknolojilerini sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"ÜNİVERSİTELERİN PATENT BAŞVURULARINDAKİ PAYI ARTIYOR"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da etkinliği temasına dikkati çekerek müziğin, insanlığın ortak dili, duyguların ifadesi ve kültürün taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Durak, artık üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi sınai mülkiyetle koruyarak ekonomik değere dönüştürme konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.