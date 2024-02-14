Türkiye'de toplanan inek sütü miktarı arttı TÜİK, aralık ayına ait "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" verilerini açıkladı. Türkiye'de süt üretimi aralık ayında, aylık yüzde 9,9 ve yıllık ise yüzde 4,8 artış yaşandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttığını bildirdi.

Aynı verilere göre, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,8 arttı, ayran üretimi yüzde 9,5 arttı.

Aralıkta yoğurt üretimi yüzde 3,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 6,9 arttı.

Yıllık inek peyniri üretimi yüzde 9,7 arttı,

Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,7 arttı, ayran üretimi yüzde 8,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 9 azaldı.