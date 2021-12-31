Türkiye'deki fuarlarda yabancı firmalar için yeni karar

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilerde yabancı ülke veya firmaların, perakende satış yapamayacakları açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesi amacıyla düzenlenen "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YABANCI ÜLKELERİN FUAR ÜRÜNLERİ SADECE SERGİLENEBİLECEK

Ülkede düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, yeni yılın ilk gününden itibaren sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.