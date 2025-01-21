Türkiye'den geçen yıl en fazla mandalina ihraç edildi

AA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den geçen yıl ihracat edilen yaş meyve sebze rakamlarını paylaştı.

Gürüz, yazılı açıklamasında, birliklerinin 2024'te 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını belirtti.

Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatına ilişkin bilgi veren Gürüz, "Türkiye'nin 2024 yılındaki yaş meyve sebze ihracatı 3,4 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

İHRACATTA ÜRÜNDE MANDALİNA İLK SIRADA

Gürüz, geçen yıl 4 milyon 193 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 476 milyon dolarla mandalina birinci, 427 milyon dolarla domates ikinci, 357 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl ihracat hacminde en yüksek artışları patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde yakaladık.

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