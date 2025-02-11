Türkiye'den Suriye ile ticarette yeni adım atıldı

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Türkiye'den Suriye ile ticarete ilişkin önemli bir adım geldi.

Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA), Türkiye'nin Suriye'den ithal edilecek ürünlere yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

SANA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Suriye'den ithal edilecek ürünlere yönelik daha önce uygulanan kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

Suriye Liman İdaresi'nin açıklamasına göre Türkiye, Suriye'den ithal edilecek ürünlere kısıtlamaları kaldırdı.

SURİYE, TÜRKİYE'NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLERE GÜMRÜK VERGİSİNİ İNDİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının son günlerinde Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler için Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisini indirdiğini duyurmuştu.

Bu ürünler arasında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünleri yer almıştı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Şam’da yetkililerle bir araya gelen Ticaret Bakanlığı heyeti ise Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.