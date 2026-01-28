Türkiye'den Uzak Doğu'ya ihracat artışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin Uzak Doğu ülkelerine ihracatı 2025’te, yüzde 2,7 artarak yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat Çin’e yapıldı (3 milyar dolar). Çin’i Pakistan, Güney Kore, Japonya ve Malezya izledi.

İhracatta öne çıkan sektörler; madencilik, tekstil, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİ KÜRESEL BÜYÜMENİN MERKEZİ

DEİK’e göre Asya-Pasifik bölgesi küresel üretim ve büyümenin merkezi konumunda ve Türkiye’nin bu bölgede daha güçlü yer alması stratejik bir zorunluluk.

Artış, jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde olumlu ve değerli görülse de mevcut potansiyelin hâlâ altında.

Yüksek katma değerli, teknoloji ve savunma sanayi ürünleri bölge ülkelerinde artan ilgi görüyor.

Türkiye; ticareti artırmanın yanı sıra yatırım, ortak üretim, lojistik ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara odaklanarak daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı hedefliyor.