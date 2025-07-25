Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk 6 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı.

Son yıllarda da Afrika'ya yönelik açılımla birlikte kıtayla ticaret hacmi daha da yükselmeye başladı.

Bu kapsamda da Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracat performansı da dikkati çekiyor.

OTOMOTİV ENDÜSTİRİSİ BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapan sektörlere bakıldığında, 19 milyar 986,7 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi başı çekerken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 15 milyar 763,9 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ise 8 milyar 328,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

9,9 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ise ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 9,1 milyar dolardan 9,9 milyar dolara yükseldi.

FAS İLK SIRADA

Afrika ülkeleri arasında en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 milyar dolarla Fas oldu.

Türkiye-Fas arasındaki jeopolitik konum avantajı ile birlikte ikili ilişkilerin sürekli iyiye gidiyor olması, söz konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracata olumlu katkı sağladı.

Fas'ı 1,6 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 554,1 milyon dolarla Tunus, 303,5 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ve 242,3 milyon dolarla Nijerya izledi.

Bölgede değer bazında ihracat artışında ise yine Fas öne çıktı. Türkiye'nin Fas'a ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 345 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Fas'ı 262 milyon dolarla Libya, 103 milyon dolarla Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 91,5 milyon dolarla Nijer ve 68,1 milyon dolarla Gana takip etti.

EN FAZLA İHRACAT KİMYEVİ MADDELER ME MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE

Sektörel olarak bakıldığında Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bölgeye bu sektörün ardından hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 1,2 milyar dolar, çelik sektörü 942,4 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri sektörü 675,5 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 619 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Afrika ülkelerinin en az talep gösterdiği sektörler ise 214 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 3,7 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 23,2 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri oldu.