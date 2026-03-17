Türkiye’nin baklava devi Faruk Güllü satışa çıkıyor

Türkiye’nin köklü baklava markalarından Faruk Güllü, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

2016 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyım atanmasının ardından yönetimi TMSF’ye devredilen şirketin tüm ticari ve iktisadi bütünlüğü, 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ihalede yeni sahibini bulacak.

TMSF'DEN RESMİ SATIŞ DUYURUSU

TMSF, kayyım sıfatıyla yürüttüğü Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin tüm mal varlıklarını, sözleşmelerini ve yasal haklarını kapsayan satış sürecini resmen ilan etti. İhaleye ilişkin açıklamada, markanın ticari ve iktisadi bütünlüğünün devredileceği vurgulandı.

Satış için belirlenen muhammen bedel 223 milyon TL olarak açıklandı. İhale, 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ve Faruk Güllü markasının yeni sahibi resmiyet kazanacak.

KAYYUM ATAMASI VE YASAL SÜREÇ

Şirketin yönetimi, 2016 yılında yürütülen soruşturmalar kapsamında kayyum tarafından devralınmıştı. Bu süreç, FETÖ mensubu olduğu tespit edilen şahıs ve şirketlere yönelik yasal işlemler neticesinde başlatılmış, “terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütünün finansmanı” suçlamalarına dayanmıştı.

TÜRKİYE'NİN LEZZET MİRASI SATIŞTA

Faruk Güllü, yıllardır özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde lezzet tutkunlarının uğrak noktası olmayı sürdürüyor. TMSF’nin ihale duyurusu, markanın geleceği ve Türkiye’nin ünlü baklava kültürünün ticari sahipliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Faruk Güllü'nün öne çıkan ürünlerinin fiyatları ise şöyle:

Fıstıklı baklava: 2.250 TL

Soğuk baklava: 2.100 TL

Cevizli baklava: 1.740 TL

Fıstıklı kuru baklava: 2.340 TL

Fıstıklı özel kare baklava: 2.700 TL

Fıstıklı dürüm: 2.940 TL