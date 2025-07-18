Türkiye’nin boru devi konkordato ilan etti! 3 ay süre verildi

Türkiye’nin önde gelen boru üreticileri arasında yer alan Pozitif Boru Makina Plastik Elektrik İthalat İhracat İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve şirket ortağı hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere alınan geçici mühlet kararı sürecinde şirketin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme kararı kapsamında, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, borçlular aleyhine açılmış tüm icra takiplerinin durdurulmasına, yeni takip başlatılamamasına ve ihtiyati haciz ile tedbir kararlarının uygulanmamasına hükmetti.

Aynı zamanda, konkordato sürecinin denetlenmesi ve borçluların faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri atamasının da yapıldığı belirtildi.

Atanan komiser kurulu, şirketin tüm mali ve ticari işlemlerini denetleyecek; konkordatonun başarıya ulaşma ihtimaline dair incelemelerde bulunacak.

Mahkeme, geçici mühlet süresi sonunda, 9 Ekim 2025’te yapılacak duruşmada kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.