Türkiye'nin çiçek ihracatındaki çeşitliliği arttı

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu ancak son yıllarda çeşitliliği artırarak farklı türlerde ihracata başladıklarını söyledi.

Endemik bitki türünde zengin çeşitliliğe sahip olan Türkiye'de, çiçek sektörü işledikleri ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına sunarak, ekonomiye katkıda bulunuyor.

Kesme çiçekte en fazla karanfil ihraç eden sektör, talepleri değerlendirerek alternatif ürünlere yöneldi. Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör, karanfilin dışında 10'dan fazla çiçek türünü de yetiştirmeye başladı.

"İHRACATTA GÜZEL BİR YIL GEÇİRİYORUZ"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, sektör olarak ihracatta güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Yılın 10 ayında 137 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de yetiştirilen ürünleri 80 ülkeye ulaştırdıklarını dile getiren Yılmaz, bu rakamın büyük bir bölümünü ise karanfilin oluşturduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DE ÇİÇEKÇİLİK YAPILAN ALAN

Yılmaz, Türkiye'de yaklaşık 5 bin 500 dönümlük bir alanda kesme çiçek, 37 bin dekarlık alanda dış mekan, 5 bin dekarlık alanda da salon bitkileri üretimi yapıldığını dile getirdi.

KARANFİL ÜRETİMİ

Türkiye'de farklı renklerde taleplere göre karanfil üretimi yapıldığını anlatan Yılmaz, son yıllarda karanfilin yanında alternatif türlere yöneldiklerini belirtti.

HÜSNÜYUSUF ÇİÇEĞİNİN İHRACATI ARTTI

Sektörün talebe göre üretim yaptığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

En önemli ihracat ürünümüz karanfil ancak son 3-4 yıldır değişik çeşitlerin ihracatına başladık. Bunların da ihracatı her geçen gün artıyor. Özellikle hüsnüyusuf çiçeği, son yıllarda ihracatı artan önemli ürünümüz oldu. Bununla birlikte yeşil dolgu malzemesi olarak kullandığımız yeşillikleri artırmaya başladık. Bunların da ihracatı hızlı bir şekilde artıyor. 5-6 yıl önce karanfil dışında alternatif ürün yokken şu anda 10'un üzerinde ciddi ihracat yaptığımız ürünler var.

KASIMPATI ÜRETİMİ VE İHRACATINDAN ARTIŞ YAŞANDI

Yılmaz, ruskus, okaliptus, virgatus, ayçiçeği, gerbera, gypso, lisianthus, kasımpatı gibi çiçek türlerinin de üretimini ve ihracatını artırdıklarını ifade etti.

Üründe çeşitliliğin artmasının ihracatı da olumlu yönde etkilediğine işaret eden Yılmaz, karanfil dışında başka ürün talep eden alıcının istediğini rahatlıkla bulabildiğini kaydetti.

BURDUR'DA YENİ ÜRETİM TESİSİ

Burdur'un Gölhisar bölgesinde yaklaşık 200 dönümlük bir alanı kesme çiçek üretimine kazandırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Arkadaşlarımız bu yıl ihracata başladılar. Buranın da potansiyelinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Yaz döneminde özellikle Isparta bölgesinden ihracatımız vardı, Gölhisar da alternatif oldu." diye konuştu.