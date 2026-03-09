Türkiye'nin doğalgaz şebeke uzunluğu 255 bin kilometreye ulaştı

Türkiye'nin doğalgaz şebekesinin uzunluğu geçen yıl sonu itibarıyla 255 bin kilometreyi buldu.

Doğalgaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki her eve doğalgaz götürülmesi" yönünde koyduğu hedef doğrultusunda doğalgazı yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

DOĞALGAZ ŞEBEKESİ 255 BİN KİLOMETRE

Bu kapsamda, 2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğalgazda şebeke uzunluğu ve yerleşim yeri sayısı artırılıyor. Türkiye'nin doğalgaz şebekesi, 2025 yılı sonu itibarıyla 20 bin kilometre dağıtım ve 235 bin kilometre iletim hattı olmak üzere toplamda 255 bin kilometreye ulaştı.

Söz konusu doğalgaz şebekesi ile geçen yılın sonunda 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 OSB'ye doğalgaz arzı sağlanmış oldu.

DOĞALGAZ ABONESİ 22,8 MİLYONA ÇIKTI

Ayrıca 2002'de 1,3 milyon olan doğalgaz abonesi sayısı da 22,8 milyona yükseldi.

Geçen yıl, 47 yeni yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 85'İNE DOĞALGAZ ULAŞIYOR

Şu anda, Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğalgaz kullanma imkanı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.