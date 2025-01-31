Türkiye'nin en borçlu şehirleri

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2024 yılı dokuz aylık verilerine göre Türkiye'nin en borçlu, en döviz ve altın zengini şehirleri belli oldu.

BDDK verilerine göre, Türkiye’de döviz hesaplarının toplam mevduattaki payının azaldığını ancak bazı illerde yüksek seyrettiğini gösterdi.

Toplam mevduatta döviz hesaplarının payı yüzde 37’e geriledi.

Toplam mevduat 17, 8 trilyona ulaşırken, döviz mevduatları 6,6 trilyon olarak gerçekleşti.

Borçluluktaki sıralamayı yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleri belirledi.

EN BORÇLU ŞEHİR: İSTANBUL

İstanbul, Türkiye'nin en fazla mevduatına sahip illerde birinci olurken, borçlulukta da 1. sıraya yerleşti.

Verilere göre en çok döviz hesabı olan il Aksaray, en borçlu hem de en zengin il İstanbul oldu.

TÜRKİYE'NİN EN BORÇLU ŞEHİRLERİ

1- İstanbul: 10,1 milyar TL

2- İzmir: 3,2 milyar TL

3- Ankara: 3,1 milyar TL

4- Bursa: 1,7 milyar TL

5- Antalya: 1,7 milyar TL

6- Adana: 1,7 milyar TL

7- Kocaeli: 1,2 milyar TL

8- Mersin: 1,1 milyar TL

9- Gaziantep: 1 milyar TL