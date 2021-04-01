Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın son hali

Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın son hali

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin’de yapımı devam eden 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın son halini paylaştı.

Artvin’de 275 metre yüksekliğine ulaşan Yusufeli Barajı ve HES projesi gövde beton çalışmalarında sona gelindi. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, son halin görüntüleri aktarıldı.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK, DÜNYANIN İSE ÜÇÜNCÜ BARAJI OLACAK

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı.

4 MİLYON METREKÜP SEVİYESİ BİR REKOR

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda bir rekora daha imza atıldı.

100 KATLI BİR GÖKDELEN YÜKSEKLİĞİNDE

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajı'nın, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.

GÖVDESİNDEKİ BETON, ARTVİN’DEN EDİRNE’YE 13 METRE PLATFORM GENİŞLİĞİNDE

Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACINI GİDEREBİLİR

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Yusufeli Barajı 2021'in sonunda tamamlanacak.