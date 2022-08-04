Türkiye'nin fındık ihracatı geliri açıklandı

Türkiye'nin fındık üretimi ve ihracatı konusunda iddiası her geçen ay daha çok artıyor.

Fındık, ihracata dönük yüksek gelir sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği verilerine göre, Türkiye'den 11 aylık dönemde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Temmuz 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edildi

Aa'nnı haberine göre açıklamada, son 11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 895 milyon 697 milyon 602 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.