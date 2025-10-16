Türkiye'nin 'gemi ve yat' ihracatı iki şehirden geçiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7'lik artışla 1 milyar 364 milyon 964 bin dolardan 1 milyar 483 milyon 277 bin dolara ulaştı.

İSTANBUL'UN İHRACATI 9 AYDA 841 MİLYON DOLAR

Sektör ihracatının yüzde 56,7'sini karşılayan İstanbul'un 2024'ün 9 ayında 788 milyon 871 bin doları gören ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,6'lık artışla 841 milyon 10 bin dolara ulaştı.

Böylelikle Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatının yüzde 83,4'ü İstanbul ve Yalova'dan yapıldı.

YALOVA'NIN İHRACATI 9 AYDA 396 MİLYON DOLAR

İstanbul'u takip eden Yalova'nın ocak-eylül dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 327 milyon 88 bin dolardan 395 milyon 753 bin dolara çıktı. Yalova'nın, sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 26,7 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Ocak-eylül döneminde, Türkiye'den yaklaşık 140 ülkeye gemi, yat ve hizmetleri ihraç edildi. Sektör, ocak-eylül döneminde en fazla ihracatı İskandinav ülkelerinden Norveç'e gerçekleştirdi. Norveç'e 9 aylık dönemde yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3'lük yükselişle 214 milyon 640 bin dolardan 264 milyon 589 bin dolara çıktı.

YUNANİSTAN

İkinci sıradaki Yunanistan'a 9 aylık gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatı yüzde 43,7 artışla 101 milyon 450 bin dolardan 145 milyon 832 bin dolara ulaştı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yüzde 140 artış ve 131 milyon 787 bin dolarla en fazla dış satım yapılan üçüncü ülke oldu.

ABD

Ocak-eylül döneminde ABD'ye ihracatta rekor artış yaşandı. 2024'ün aynı döneminde 26 milyon 156 bin dolar gemi, yat ve hizmetleri ihracatı yapılan ABD'ye yüzde 356 artışla 119 milyon 301 bin dolarlık dış satış gerçekleşti.

DANİMARKA

En çok ihracat yapılan beşinci ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'ya geçen yılın ocak-eylül döneminde 463 bin dolarlık gemi, yat ve hizmetleri ihraç edilirken bu yılın aynı döneminde dış satım 116 milyon 750 bin dolar oldu.