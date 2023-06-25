Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta yıllık yüzde 10,3 düştü Ham çelik üretimi dünyada düşüş eğilimi yaşarken Türkiye'de de düşüşte. TÇÜD, mayıs ve ocak-mayıs tarihlerini kapsayan rakamları paylaştı.

AA

Ham çelik üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi verileri aylık ve ilk 5 aylık periyodlarla göler önüne serildi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalışla 2,9 milyon ton oldu.

TÇÜD Türkiye'nin mayıs ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Üretim, ocak-mayıs döneminde yüzde 19,1 gerileyerek 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi arttı

Bu dönemde nihai mamul tüketimi, 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 4 milyon ton, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 13,7 yükselerek 16,5 milyon ton oldu.

Çelik ürünleri ihracatı azaldı

Mayıs ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 36,1 azalışla 778 bin 700 ton, değer yönünden ise yüzde 47,4 düşüşle 684,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 47,7 azalarak 3,6 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 52,6 azalışla 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat yükseldi

Mayısta ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 85,6 artışla 2,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 37 yükselişle 1,8 milyar dolar olarak belirlendi.

İthalat, ocak-mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 25,2 artışla 8 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 3,2 azalışla 6,8 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 95 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 46,5 seviyesine geriledi.