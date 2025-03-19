Türkiye'nin ihracat artışında lider: BAE

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Türkiye'nin ihracatta hedefi, pazarı ve pazar payını artırmak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin geçen ay ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olarak açıklandı.

Türkiye ve BAE arasında son dönemde ikili ilişkilerin kayda değer bir şekilde iyileşmesi, ekonomik iş birliği kapsamında atılan adımlar, Türkiye'nin ülkeye yaptığı ihracat rakamlarına da yansıdı.

İHRACATI EN FAZLA ARTAN ÜLKELER

İhracat artışında 268,8 milyon dolarla BAE'yi 91,9 milyon dolarla Ürdün, 73,2 milyon dolarla Yunanistan, 69 milyon dolarla İspanya, 56,5 milyon dolarla Slovakya takip etti.

Türkiye, şubat ayında Ürdün'e 157,5 milyon dolarlık, Yunanistan'a 273,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 770,4 milyon dolarlık, Slovakya'ya 121,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

BAE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 8. ÜLKE OLDU

Geçen ay BAE, 599,6 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 929,4 milyon dolarla ABD, 884,9 milyon dolarla Irak olarak sıralandı.

EN FAZLA MÜCEVHER GÖNDERİLDİ

Sektörel olarak bakıldığında BAE'ye en fazla ihracatı 411,7 milyon dolarla mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 25,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 15,4 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 14,2 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri izledi.

Mücevher sektörü, ülkeye ihracat artışında da zirvede yer aldı.

Sektörün BAE'ye dış satımı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 275 milyon dolar arttı.

İKİNCİ: ÇELİK İHRACATI

İhracat artışında bu sektörü 6,4 milyon dolarla çelik, 4,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 3,1 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 2,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye çelik sektörü, geçen ay 13,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu arada ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünü ihracatı 11,5 milyon dolar, otomotiv endüstrisinin ihracatı 5,4 milyon dolar, halı sektörünün ihracatı 2,8 milyon dolar, makine ve aksamlarının ihracatı 2,6 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı 1,9 milyon dolar, meyve sebze mamullerinin ihracatı 1,4 milyon dolar azalış kaydetti.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN GERÇEKLEŞTİ

BAE'ye şubat ayında en fazla dış satımı 295,1 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u 208,2 milyon dolarla Çorum, 14,3 milyon dolarla Trabzon, 11,8 milyon dolarla İzmir ve 9,3 milyon dolarla Bursa takip etti.