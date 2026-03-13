Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi: Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açıldı

“Herkes için 5G” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli teknolojilerin yer aldığı Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim alanı Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışa Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ev sahipliği yaptı.

Akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri, uzaktan kontrol senaryoları ve farklı endüstri ile sektörlerin dijital dönüşümüne yön veren yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği “Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi”nde, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti uygulamalı örneklerle tanıtılıyor.

Türk Telekom’un teknoloji vizyonunu ortaya koyan, inovasyonu teşvik eden ve yeni nesil dijital çözümlerin deneyimlenmesine imkan tanıyan merkezin açılışında, alandaki çözümleri deneyimleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları kapsamında Türk Telekom’un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi’ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE KÜRESEL BİR OYUNCU OLMA YOLUNDA KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu, AK Parti hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumlarımızın inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türk Telekom Avrupa’nın ve Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz, 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G’ye hazırdır. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu konumunu güçlendirecek bir adımdır. Bu merkez, 5G’nin endüstriyel dönüşümden akıllı şehirlere, simülasyon teknolojilerinden ileri dijital deneyimlere kadar geniş yelpazede nasıl değer kattığını somut senaryolarla göstermeye imkân verecektir.” dedi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

5G teknolojisinin hayatımıza girmesine sayılı günler kaldı. Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve teknoloji yatırımlarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. ‘Herkes için 5G’ anlayışıyla çıktığımız bu yolculukta hedefimiz; 5G’nin sunduğu imkânları ülkemizin rekabet gücü haline getirmektir. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, 5G teknolojisinin sunduğu imkânlar ışığında ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesine değerli katkılar sağlayacak. Bu merkez, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacak.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de merkezin açılışına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. İletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Gayrettepe Genel Müdürlük Yerleşkemiz’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açtığımız Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile 5G teknolojisinin sunduğu imkânları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getiriyoruz. Merkezimiz, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların; endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Merkezimizde, milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda çoğunlukla Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli dijital çözümler ile yerli girişimlerin ürünleri yer alıyor. Uzun yıllardır devam eden 5G yatırımlarımız ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu hazırlıklarımızın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom, Gayrettepe Genel Müdürlük yerleşkesinde 5G odağıyla tasarlanan “Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi”ni hizmete açtı. Açılışta Bakan Uraloğlu; hologram teknolojisi, VR deneyim alanı, simülasyon çözümleri ve 5G deneyim alanlarını inceleyerek dijital dönüşüm senaryolarını deneyimledi. Ayrıca deneyim merkezinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün küçültülmüş minyatür modeli önünden 5G bağlantısı üzerinden köprünün yönetim merkezine canlı bağlanarak sistem hakkında bilgi aldı.

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi içerisinde hologram, toplantı odaları, interaktif ekranlar, VR deneyim alanı, briefing alanı ve 5G deneyim alanı yer alıyor. Endüstriyel otomasyon uygulamaları kapsamında dijital ikiz, robotik çözümler, görüntü işleme sistemi ile uzaktan bakım ve destek sistemi gibi 5G destekli dönüşüm senaryoları da sergileniyor.

Merkez; kurum içi ve kurum dışı paydaşların yanı sıra özellikle kurumsal müşterilerin 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebileceği yenilikçi bir etkileşim alanı sunuyor. Akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve uzaktan kontrol senaryoları gibi farklı sektörlere yönelik dijital dönüşüm örnekleriyle kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5G çözümlerini somut şekilde gözlemleyebileceği bir yapı olarak tasarlandı. Merkezde ayrıca yerlilik vizyonu doğrultusunda yerli paydaşların geliştirdiği çözümler ve yerli girişimlerin ürünleri de yer alıyor.

TÜRK TELEKOM’DAN HAYATIN HER ALANINDA 5G DENEYİMİ

5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, akıllı tarım, limanlarda akıllı taşıt takibi ve güvenli ulaşım, 5G Haptic (dokunsal) eldivenli VR kukla tiyatrosu, 5G ile ilk canlı maç yayını, ilk milli endüstriyel 5G şebeke ve 5G altyapısı ile ana destekçisi olunan Atatürk Kültür Merkezi’nde VR gözlükle yenilikçi sanat deneyimi gibi birçok öncü uygulama hayata geçirildi.

Ebubekir Şahin, Trendyol Süper Lig’de gerçekleştirilen 5G Engelsiz Tribün uygulamasıyla görme engelli bireylerin tribünde maç heyecanını eş zamanlı deneyimlemesini sağladıklarını belirterek, “Gayrettepe’de açtığımız Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile endüstriden son tüketiciye kadar herkesin 5G teknolojisinin sunduğu imkânları deneyimleyebileceği bir alan sunuyoruz.” dedi.

17 FARKLI KULLANIM SENARYOSU YER ALIYOR

600 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde toplam 17 farklı kullanım senaryosu bulunuyor. Bu senaryoların büyük bölümü Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli dijital çözümlerden oluşuyor.

Merkezde IoT uygulamaları kapsamında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım çözümleri yer alırken; farklı simülasyon ve etkileşim alanları da deneyim alanını zenginleştiren önemli bileşenler arasında bulunuyor.