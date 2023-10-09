Türkiye'nin Katar’a ihracatı son 10 yılda 6 kat arttı Katarla olan ticari yakınlaşma karşılıklı iş görüşmeleri ve düzenlenen anlaşmalarla gelişmeye devam ediyor. Şu an Doha'da bulunan Türk Ticaret Heyeti de dış ticareti artırıcı adımlar atmayı amaçlıyor.

AA Katar Ticaret Heyeti programı, heyette yer alan ihracatçıların katılımlarıyla Katar'ın başkenti Doha’da başladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Katar Ticaret Heyeti programının açılış töreni düzenlendi. Programın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, programın açılışı ile ilgili paylaşımında Türkiye'nin Katar’a ihracatının son 10 yılda 6 kat arttığını belirten bir açıklama yaptı. "Katar’ın ithalatındaki payımız yüzde 1'den yüzde 4,5'e çıktı" Açılış töreninde konuşan Gültepe, şu değerlendirmede bulundu: Böylesine kapsamlı bir heyetle dost ve kardeş ülke Katar’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katar’a ihracatımız son 10 yılda 6 kat arttı. 10 yıl önce Katar’ın ithalatındaki payımız yüzde 1 düzeyindeydi. Oran bugün yüzde 4,5 düzeyine gelmiş bulunuyor. Konjonktürün lehimize olduğu bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)