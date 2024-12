Haberler



Ekonomi



Türkiye'nin, kredi not artışlarının 2025'te devamı bekleniyor

Türkiye'nin, kredi not artışlarının 2025'te devamı bekleniyor Türkiye, dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke konumunda. Fitch Ratings, Moody’s ve S&P gelecek yıl Türkiye’nin kredi notunun ve not görünümünün gözden geçirilmesine ilişkin olası tarihleri açıkladı.