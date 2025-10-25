Türkiye'nin makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin ocak-eylül dönemi makine imalat sektörü verileri paylaşıldı.

Verilere göre, söz konusu dönemde serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşerek 20,9 milyar dolar oldu.

Kilogram başına ortalama ihracat fiyatları 8 dolarlık tarihi seviyesini koruyan sektör, dolar bazında yaşanan yüzde 7,8'lik fiyat artışıyla tonaj olarak yaşanılan yüzde 7'lik daralmayı karşıladı.

MAKİNE İTHALATI 45,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Yıllıklandırılmış verilere göre, serbest bölgeler dahil ihracatın 28,2 milyar dolar olduğu bu dönemde makine ithalatı 45,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Sektörün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya makine ihracatı yüzde 3,4 artarak 2,4 milyar dolara yaklaşırken, yüzde 3,5'lik artış kaydedilen ABD pazarında yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesine ulaşıldı.

Bu yıl bir sıçrama yaparak 895 milyon dolar ile üçüncü sıraya yükselen İtalya pazarındaki artış ise yüzde 15'i geçti. Eylülde pompa ve kompresörler ile kağıt ve matbaacılık makinelerinde aylık bazda dikkat çekici yükselişler gerçekleşirken, deri işleme makineleri ile elektrikli motorlar ve jeneratörler en fazla daralma yaşanan alt dallar oldu.