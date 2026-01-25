Türkiye’nin narenciye geliri 1,4 milyar doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'den 2025'te farklı ülkelere 1 milyon 500 bin 381 ton narenciye gönderildi.

Dış satımla 2025'te ülkeye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Türkiye'nin narenciyede önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar olan dış satımı, geçen yıl yüzde 41 yükseldi.

EN YÜKSEK GELİR MANDALİNADAN

Narenciye ihracatında 2025'te en yüksek gelir 912 milyon 572 bin dolarla mandalinadan elde edildi.

Önceki yıl 475 milyon dolarlık dış satım yapılan mandalinada ihracat değer bazında yüzde 92 arttı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK DIŞ SATIM SEVİYESİNE ULAŞTI

Mandalinada önceki yıl 702 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 34 artışla 944 bin ton olarak gerçekleşti.

Mandalina bu ihracatıyla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaştı ve narenciye ihracatındaki payı değer bazında yaklaşık yüzde 62 oldu.

İKİNCİ SIRAYI LİMON ALDI

Mandalinayı 402 milyon 441 bin dolarla limon, 96 milyon 273 bin dolarla portakal ve 65 milyon 194 bin dolarla greyfurt takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler, 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya, 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.

EN ÇOK MANDALİNA IRAK'A GİTTİ

Irak geçen yıl Türkiye'den 360 milyon dolarlık, Rusya 313 milyon dolarlık, Ukrayna 72 milyon dolarlık, Polonya ise 23 milyon dolarlık mandalina ithal etti.

Irak'a yapılan mandalina ihracatı önceki yıla göre yüzde 544, Rusya'ya yüzde 35, Ukrayna'ya yüzde 17, Polonya'ya ise yüzde 81 arttı.

Bu dönemde Mersin 696 milyon 257 bin dolarlık, Hatay 229 milyon 677 bin dolarlık ve Adana 136 milyon 448 bin dolarlık dış satımıyla öne çıktı.