Türkiye'nin nisan ayı sanayi üretimi açıklandı TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi sonuçlarını paylaştı. Sanayi üretimi aylık yüzde 4,9 ve yıllık yüzde 0,7 azaldı.

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Türkiye'nin, nisan ayı sanayi üretimi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sanayi ürünlerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.