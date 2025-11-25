Türkiye'nin ödeme ekosisteminde sınırları kaldıran gelişme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin uçtan uca tahsilatta inovatif fintech çözümleriyle hızla büyüyen şirketlerinden Pluspay ile Türkiye’nin tek MPOC onaylı SoftPOS sağlayıcısı Nearpay, Türkiye’de ödeme ekosistemine yön verecek stratejik bir iş birliğine imza attı.

Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol ve Pluspay CEO’su Girayhan Koç, ödeme dünyasında sınırları kaldıran ve standardı ileriye taşıyan iş birliğiyle ilgili bilgi verdi.

Pluspay & Nearpay ortaklığı sayesinde HORECA (Otel, Restoran, Kafe) sektöründeki işletmelerden lojistik ve saha operasyonlarındaki ekiplere, ticari ulaşımdaki sürücülerden tüm Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kadar herkes, artık herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan akıllı telefonları üzerinden kolayca ödeme alabilecekleri devrim niteliğinde bir çözüme kavuşuyor.

TÜRKİYE’NİN EN YAYGIN SOFTPOS EKOSİSTEMİNE DOĞRU

Bu stratejik iş birliği, saha operasyonları yürüten ekiplerin ve tüm ölçeklerdeki işletmelerin en önemli operasyonel yüklerinden biri olan fiziksel POS donanımı gerekliliğini tamamen ortadan kaldırıyor. MPOC onaylı bu teknoloji sayesinde, tek bir mobil uygulama üzerinden güvenli ve anlık tahsilat yapmak iş süreçlerinin doğal bir parçası haline geliyor.

VUK 507 UYUMUYLA SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Sistemin VUK 507 uyumlu yapısı, SoftPOS’un Türkiye’de çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından gönül rahatlığıyla kullanılmasının önünü açıyor. Böylece restoranlar, kuryeler ve sahadaki tüm işletmeler, yasal uyumluluğu garanti altına alınmış, güvenli ve esnek bir ödeme çözümüne ulaşıyor. Yeni Nesil ÖKC kullanımı zorunlu olan şirketler, VUK 507 uyumu kapsamındaki güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetimi sistemine dahil olarak yüksek POS cihazı maliyetlerinden kurtuluyor.

MOBİL CİHAZLAR ÖDEME TERMİNALİNE DÖNÜŞÜYOR

Pluspay CEO’su Girayhan Koç, iş birliğine ilişkin “Nearpay ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliğinin sadece bir maliyet optimizasyonu değil, aynı zamanda operasyonel mükemmeliyetin başlangıcı olmasını amaçlıyoruz. Sunduğumuz ortak çözüm sayesinde firmalar ek bir cihaz taşımak zorunda kalmadan dakikalar içinde mobil cihazını veya kioskunu bir ödeme terminaline dönüştürebiliyor.” dedi.

TÜRKİYE’DE YENİ TAHSİLAT STANDARDI HEDEFİ

Koç, “SoftPOS’u Türkiye’de yeni bir tahsilat standardı haline getirme hedefimizin arkasında güçlü bir uygulama stratejisi yatıyor. Pazarda yaratacağımız inovatif değişimin etkisini ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilk fazdan itibaren somut ticari hedefler belirledik. Bu hedefler çözümümüzün ne kadar hızlı benimseneceğinin önemli bir göstergesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

SAHA EKİPLERİNE BÜYÜK KOLAYLIK

Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol ise “Türkiye’de özellikle saha ekipleri, kuryeler ve KOBİ’ler için ödeme almak hem maliyetli hem de operasyonel olarak zorlu bir süreçti. Donanım bağımlılığını ortadan kaldıran SoftPOS, tam da bu noktada büyük bir ihtiyaçtan doğdu. Sadece bir cihazla ödeme kabul edebilmek işletmeleri hızlandırıyor ve onları dijital dönüşümün doğal bir parçası haline getiriyor.” dedi.

BKM TECHPOS ENTEGRASYONU İLE HER BANKADAN TAKSİT İMKANI

Berkol, “Nearpay SoftPOS çözümünün BKM TechPOS entegrasyonu sayesinde tüm bankalardan taksit, kampanya tanımları ve dijital slip tek bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Bu, işletmeler ve tüketiciler için ödeme deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Pluspay’in geniş saha ağı ile Nearpay’in MPOC onaylı teknolojisini bir araya getirdiğimizde çok güçlü bir çözüm ortaya çıkıyor. Bu iş birliği, cihaz maliyetini sıfırlayarak binlerce işletmenin ödeme süreçlerini kolaylaştıracak.” diye konuştu.

HEDEF: İLK ETAPTA 500+ ÜYE İŞ YERİ, ORTA VADEDE 10 BİN TERMİNAL

Pluspay ve Nearpay, iş birliğinin ilk fazında 500’den fazla üye iş yerine ulaşmayı, orta vadede ise 10 bin SoftPOS terminalini devreye almayı hedefliyor. Sırada restoran yazılımları, kiosk çözümleri ve geniş entegrasyon planları bulunuyor.

DÜNYA SOFTPOS’A GEÇTİ, TÜRKİYE DE DÖNÜŞÜMDE YERİNİ ALMALI

SoftPOS teknolojisi son 4 yılda globalde hızla yaygınlaştı ve 500 milyar dolarlık yıllık hacmi aştı. Nearpay’in MPOC onaylı global deneyimi ile Pluspay’in geniş saha ağı Türkiye’deki işletmelere güçlü bir dijitalleşme avantajı sunuyor. Böylece özellikle KOBİ’ler, saha ekipleri ve lojistik operasyonları için ödeme süreçleri çok daha ekonomik, hızlı ve erişilebilir hale geliyor.