Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta yüzde 0,1 azaldı

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Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için doğalgazdan yenilenebilir enerjiye kadar ciddi performans gösteren Türkiye'de, petrol ithalatı da geriliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayınlandı.

Rapora göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatında en büyük paya sahip olan ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 243 bin 924 ton olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde motorin türleri ithalatı ise yaklaşık yüzde 12,6 artışla 1 milyon 19 bin 676 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını ise fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam petrol ithalatı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 3 milyon 581 bin 154 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı 2 milyon 282 bin 968 tonla Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 506 bin 95 tonla Irak ve 182 bin 778 tonla Kazakistan izledi.

YURT İÇİ BENZİN SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan, yurt içi benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 354 bin 876 tona, motorin satışları yüzde 8,9 artarak 1 milyon 814 bin 350 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 9,1 artarak 2 milyon 293 bin 400 ton olarak kayıtlara geçti.

MOTORİN ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 43,8 YÜKSELDİ

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 521 bin 660 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 68,5 yükselerek 74 bin 860 ton olarak kayıtlara geçti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 85,3 azalarak 5 bin 175 ton olarak gerçekleşirken, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 6,8 azalarak 308 bin 976 ton oldu.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 10,7 ARTTI

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 10,7 artışla 1 milyon 118 bin 970 tona yükseldi.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VERİLERİ

Denizcilik yakıtları üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artarak 83 bin 861 ton olarak kaydedildi.

Öte yandan, havacılık yakıtları üretimi yüzde 8,7 azalarak 415 bin 152 ton, motorin türleri üretimi yüzde 3,33 düşüşle 1 milyon 332 bin 616 ton ve benzin türleri üretimi yüzde 0,8 azalışla 364 bin 127 ton olarak hesaplandı.

Böylece toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 2,1 artarak 2 milyon 891 bin 111 ton olarak gerçekleşti.