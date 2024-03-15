Türkiye'nin şubat ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, bütçe şubatta 153 milyar 798 milyon lira ve ocak-şubat döneminde ise 304 milyar 517 milyon lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 536 milyar 107 milyon lira, giderleri 689 milyar 905 milyon lira oldu.

Şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak, bütçe giderleri ise yüzde 77,2 arttı.

Bütçede şubatta 153 milyar 798 milyon lira açık oluştu.

Ocak-şubat dönemi

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

Buna göre, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

Aylık bütçe

İki aylık bütçe