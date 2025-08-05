Türkiye'nin Türk Lirası'yla 7 aylık dış ticareti 831 milyar lira

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre, temmuzda yaklaşık 25 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldı.

Ayrıca yılın 7 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolara çıktı.

TÜRK LİRASI'YLA DIŞ TİCARET

Türk Lirası'yla dış ticaret, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 artarak 830 milyar 693 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin ihracatındaki güçlü seyir, Türk lirasıyla yapılan dış ticarete de yansıdı.

TEMMUZ İHRACATINDA TÜRK LİRASI'NIN PAYI

Türk Lirası'yla ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 28 milyar 390 milyon liraya ulaşırken, ithalat da aynı dönemde yüzde 51,3 yükselişle 104 milyar 241 milyon liraya çıktı. Böylece söz konusu ayda dış ticaret hacmi 132 milyar 632 milyon lira oldu.

TL İLE İHRACAT VE İTHALAT

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Lirası'yla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 yükselişle 170 milyar 807 milyon liradan 190 milyar 590 milyon liraya çıktı.

İthalat da aynı dönemde 443 milyar 648 milyon liradan yüzde 44,3 artışla 640 milyar 102 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2025'in 7 ayında dış ticaret hacmi 614 milyar 456 milyon liradan yüzde 35,2 artışla 830 milyar 693 milyon liraya yükseldi.

165 ÜLKEYE TÜRK LİRASI'YLA İHRACAT

Temmuzda 165 ülkeye Türk Lirası'yla ihracat yapılırken 39 bin 525 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.