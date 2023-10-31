Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklanıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantısına katılarak açıklanacak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin çerçevesini çizdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalara şu sözlerle değindi:

Birleşmiş Milletler (BM), NATO, G20'de yürütülen çalışmalara alanında uzman isimlerle katılıyoruz. Uluslararsı standart çalışmalarını da takip ederek TSE bünyesinde AYNA sistemini kurduk. Akıllı tarım ve iklim değişimliği gibi alarda 10 adet projeye destekledik. 32 adet başvuru aldık. TEKNOFEST'te yapay zeka içerikli 9 yarışma yapıldı. 81 şehirde Dene-Yap atölyeleri ile yapay zeka sistemlerini gençlerle paylaşıyoruz.

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