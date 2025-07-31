Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü haziranda zirve yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün verilerini paylaştı.

Bakanlık, 119 bin 632 megavata ulaştığını, güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının ise yüzde 29,6 ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak ölçüldüğünü bildirdi.

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNÜN YÜZDE 60,9'U YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 119 bin 632 megavata çıkan toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 60,9'a tekabül eden 72 bin 826 megavatlık kısmı yenilenebilir enerjiden oluştu.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 291 megavatla yüzde 27, güneşin payı 22 bin 937 megavatla yüzde 19,2, rüzgarın payı 13 bin 465 megavatla yüzde 11,3 olurken biyokütlenin payı 2 bin 399 megavatla yüzde 2, jeotermalin payı ise bin 734 megavatla yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.

RÜZGAR ENERJİSİNİN PAYI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Haziran sonu itibarıyla güneşin toplam kurulu güçteki payı yüzde 19,2'ye, rüzgarın payı da yüzde 11,3'e ulaşarak oransal anlamda bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Haziranda sadece kurulu gücün yanında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde de artış yaşandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞTI

Geçen ay güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 4,6 milyar kilovatsaat ve yüzde 16,1'lik oranla aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 29,6 ile 8,4 milyar kilovatsaate çıkarken aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri yakalandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNİN TOPLAM PAYI YÜZDE 52,5 OLDU

Ayrıca geçen ay elektrik üretimi 28,38 milyar kilovatsaat oldu.

Bu üretimde, yerli kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri 18,4 milyar kilovatsaat olurken yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim 14,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı.

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payı ise yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçti.