AA & Ensonhaber

Petrotek Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çağlan Kuyumcu, Abu Dabi'de düzenlenen ve petrol sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda (ADIPEC) önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500'ün yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandığını belirten Kuyumcu, bu kulenin 5 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Kuyumcu, bu teknolojiyi tanıtmak ve ihracat olanaklarını değerlendirmek amacıyla ADIPEC'te yer aldıklarını söyledi. Aynı zamanda, yeni sondaj kulelerinin üretimi için hazırlıkların hızla devam ettiğini de aktardı.

"YERLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK"

ADIPEC'in sadece Körfez bölgesi değil, küresel petrol ve enerji sektöründeki tüm paydaşları buluşturan dev bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Kuyumcu,

Burada yalnızca Körfez ülkeleri değil, dünya çapında sektörün önde gelen temsilcileri var. Bizim potansiyel müşterilerimiz arasında özellikle Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey ve Kuzeydoğu Afrika ülkeleri bulunuyor. Bu büyük platformda Türkiye’nin yerli üretim gücünü sergilemek bizim için önemli bir fırsattı.

dedi.

Kuyumcu, fuardaki ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin Koca Yusuf TP1500'e dair düşüncelerini yakından takip ettiklerini belirtti. "Bu kadar büyük bir ilgi görmek mutluluk verici. Türkiye’nin böyle bir ürün geliştirmiş olması büyük takdir topluyor, özellikle de yerli üretim sondaj kulemiz büyük beğeni kazanıyor." şeklinde konuştu.

OLASI MÜŞTERİLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kuyumcu, fuarda Koca Yusuf TP1500 sondaj kulesine gösterilen yoğun ilginin ardından bazı ön görüşmelerin başladığını belirterek, süreci değerlendirdi:

Teklif taleplerinin de gelmesi bekleniyor. Şu anda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmeye başladık ve bu temasların ihracat için güçlü bir adım olacağına inanıyoruz. Elbette bizim sektörde ‘10 kule sattık’ gibi bir durum anında oluşmuyor. Ancak potansiyel alıcılarla son derece verimli ve bilinçli görüşmeler yürütüyoruz. Fuar yeni açıldığı için ilerleyen günlerde daha fazla talep ve iş birliği olanağı oluşacağına inanıyoruz. Türkiye’deki projelerimizi ve ürünlerimizin performansını etkili şekilde anlatabilirsek, bu süreç sonunda önemli satışlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, sondaj kulesinin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanacak versiyonlarının da gündemlerinde olduğunu dile getiren Kuyumcu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarının taleplerine uygun modeller üretme planlarının bulunduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA AĞIRLIKLI SONDAJ

Kuyumcu, fuarda petrol sektöründe sondaj teknolojilerinin hızla otomasyona ve yapay zeka destekli çözümlere yöneldiğini gözlemlediklerini belirterek, rezervuar yönetiminde yapay zeka uygulamalarının giderek yaygınlaştığına dair izlenimlerini paylaştı. Kuyumcu, "Görünüşe göre müşteriler, sondaj süreçlerinde de yapay zeka ve otomasyona daha fazla önem verecek. Bu doğrultuda, önümüzdeki üç yıl içinde bu alanda kapsamlı bir çalışma başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sağlayacağı desteğin bu projede kritik rol oynayacağını vurgulayan Kuyumcu, "TPAO’nun sahip olduğu veriler bizim için çok değerli. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına uygun, özel bir program hazırlayarak sunmayı planlıyoruz. Gelecekteki en önemli atılımımız bu olacak." ifadelerini kullandı.