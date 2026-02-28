Vedat Işıkhan: SGK’nın güçlenmesiyle emeklilerin hayat standartları yükselecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programında konuştu.

Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali ve yapısal açıdan daha güçlü bir konuma ulaştığını belirterek, bu gelişmenin emeklilere yönelik yeni iyileştirmelerin önünü açtığını ifade etti.

Işıkhan, elde edilen bu tablo doğrultusunda emeklilerin hayat standartlarını yükseltecek, refah seviyelerini artıracak ve sosyal güvenlik sistemini daha sürdürülebilir kılacak adımların kararlılıkla atılacağını vurguladı.

"EMEKLİLERİMİZİN HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTECEK VE ONLARIN REFAHINI ARTIRACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"

Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada "SGK bütçesinin güçlenmesi emeklilerimize yakın zaman içinde daha iyi imkanlar sunabilmenin, onların refah seviyesini kısa zamanda daha yukarıya taşıyabilmenin en sağlam zeminini oluşturuyor. İşte bu güçlü zemin sayesinde, önümüzdeki dönemde emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız." dedi.

"SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİNİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 100,64'E YÜKSELDİ"

Yürüttükleri reformlar ve disiplinli mali yönetim sayesinde SGK'nIn tarihinin en güçlü aktüeryal dengesine ulaşmayı başardığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

Sosyal güvenlik gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 100,64'e, prim gelirlerinin giderlerini karşılama oranımız ise yaklaşık yüzde 80 seviyesine yükselmiş durumdadır.

"SGK BÜTÇESİNİN GÜÇLENMESİ EMEKLİLERİMİZE DAHA İYİ İMKANLAR SUNABİLMENİN ZEMİNİNİ OLUŞTURUYOR"

SGK bütçesinin güçlenmesi emeklilerimize yakın zaman içinde daha iyi imkanlar sunabilmenin, onların refah seviyesini kısa zamanda daha yukarıya taşıyabilmenin en sağlam zeminini oluşturuyor.



İşte bu güçlü zemin sayesinde, önümüzdeki dönemde emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız.

"VATANDAŞLARIN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN BİRÇOK ADIM ATTIK"

Vedat Işıkhan, bunun yanı sıra sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini daha fazla geliştirebilmek, vatandaşların refahını artırmak için birçok adım attıklarını aktararak, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk kez kanser ilaçlarını geri ödeme kapsamına aldık. Yurt dışından ilaç teminine yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. İlaç rapor sürelerini uzattık, aile hekimlerimizin yazabileceği ilaç sayısını artırdık. Her bir düzenlememizin merkezine insanı koyarak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın güvencesi ve sığınağı olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.