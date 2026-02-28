Haftanın bilançosu: Hisseler ekside, güvenli limanlar artıda

Piyasalarda yön ayrıştı: BIST gerilerken altın ve döviz zirve yaptı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 değer kaybetti.

Altının gram fiyatı yüzde 3,84, euro/TL yüzde 0,53 ve dolar/TL yüzde 0,43 oranında değer kazandı.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.552,80 ve en yüksek 14.190,09 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,82 artarak 49 bin 723 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 3,84 artışla 12 bin 368 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kazanarak 43,9590 liraya, euro ise yüzde 0,53 artışla 51,8800 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,65, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 kazançla tamamladı. Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en fazla kazandıranlar yüzde 2,21 ile “Fon Sepeti” fonları oldu.