Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler

Özel Haber

Türkiye, turizminde 2024 yılında hedef 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefi koymuştu.

Yıl sonu rakamları açıklandı ve Türkiye turizmdeki iddiasını kanıtladı.

Bugün TÜİK geçen yıla ait turizm verilerini yayınladı.

Turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıktı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 9 artışla 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi.

2025 HEDEFİ

Turizm gelirlerinde 2025 hedefi de 63,6 milyar dolar.

TÜRKİYE'YE TURİST GÖNDEREN ÜLKELERDE İLK 5

Geçen yılın tamamında Türkiye'ye gelen toplam turistin 11 milyon 920 bin 836'sı Almanya'dan geldi.

ALMANLAR

1-Almanya: 11 milyon 920 bin 836 kişi

RUSLAR

2- Rusya Federasyonu: 6 milyon 659 bin 348 kişi

İNGİLİZLER

3- Birleşik Krallık: 4 milyon 79 bin 529 kişi

IRAKLILAR

4- Irak: 3 milyon 287 bin 341 kişi

BULGARLAR

5- Bulgaristan: 2 milyon 984 bin 496 kişi