Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım yıllık yüzde 89,3 arttı

AA

Türkiye, uluslararası yatırım çekme konusunda önemli bir aşama kaydetti.

Son açıklamaya göre, uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin ilk çeyrekte yüzde 89,3'lük artış kaydedildi.

Yatırım ve Finans Ofisinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı Mart ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89,3 artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Mart 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olduğu ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiği ifade edilen açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Kazakistan'ın birinci, Hollanda'nın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bu ülkeleri sırasıyla Almanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Krallık ve Libya takip etti.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda incelendiğinde, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 48'lik payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.

İmalat sektörü yüzde 22,2'lik payla ikinci sırada yer alırken, finans ve sigorta faaliyetleri sektörü yüzde 9,4'lük payla üçüncü sırada konumlandı.

Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artış, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını belirtti.

"TÜRKİYE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

2024'te küresel doğrudan yatırımların yüzde 8 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 9,8 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekerek küresel trendlerin aksine önemli bir dayanıklılık göstermişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen bu başarılı performans, 2025'in ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğine dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 89,3'lük artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveninin net bir göstergesi.