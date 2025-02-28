Türkmen gazı yarın Türkiye'de

AA

Türkiye, enerji tedariki ve ticareti konusunda önemli bir dönemece girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmelerin 27 yıl sonra neticeye ulaştığını söyledi.

Bayraktar, Türkmen gazı teslimatının yarın başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gazın 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Türkiye, 20 yıl sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları dışından gaz tedarik edecek.

Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gazın swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak.

DOĞALGAZ VE PETROLDE İŞ BİRLİĞİNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmıştı. Türkmenistan'ın zengin doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

BOTAŞ İLE TÜRKMENGAZ ARASINDA TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'YE TEDARİKİ

Sonrasında BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

Bayraktar, bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşturulması için yoğun mesai harcandığını anlattı.

"TÜRKMENİSTAN İLE OLAN BU ANLAŞMAYI 5 YILA UZATACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, 11 Şubat'ta yaptıkları duyuruyla BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İki ülke arasındaki işbirliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız.

TÜRKİYE'NİN UZUN VADELİ ENERJİ ARZINA KATKI

Bayraktar, "swap" yöntemiyle gerçekleştirilecek tedarik sürecinin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı.

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ MERKEZİ OLMA ÇABALARINA KATKI

Türkmen gazının gelmesinin, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma çabaları için önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı.