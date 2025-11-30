TÜRKPATENT, en büyük 20 patent ofisi arasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu yayımlandı.

Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), tarihinde ilk kez dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi.

Rapora göre, dünyanın en büyük 11 fikri mülkiyet ofisi sıralaması 2021-2024 arasında değişmedi.

Sıralamada 12 ile 20'nci sıradaki ofisler de 2023-2024 döneminde büyük ölçüde sabit kaldı.

Söz konusu sıralamada Türkiye ile Endonezya'nın yeri değişti. Endonezya bir basamak yükselişle 17'nci sırada yer aldı.

TÜRKİYE 23'ÜNCÜ SIRADAN 18'İNCİ SIRAYA ÇIKTI

Türkiye ise 23'üncü sıradan 18'inciliğe yükseldi. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasında yer aldı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTMASININ YANSIMASI

TÜRKPATENT’in dünya sıralamasında üst basamaklara çıkmasının, hem yerli girişimcilerin hem de sanayi kuruluşlarının katma değerli üretime yöneldiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Patent, marka ve tasarım başvurularında kaydedilen istikrarlı artışın, Türkiye’nin inovasyon kapasitesindeki yükselişi ortaya koyduğu belirtildi.