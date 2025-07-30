TÜROFED: Tatil paketinde Türkiye avantajlı

Sosyal medyada yayımlanan Türk turizmcisinin fahiş fiyatla hizmet verdiği ve yerli turistleri ihmal ettiği şeklindeki yorumlara Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan cevap geldi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin tatil paketi ücretlerinde tesis ve hizmet kalitesi ile paket konusunda Avrupa ortalamasına göre daha avantajlı olduğunu bildirdi.

İşler, turizm sektörünün, yerli turistin olanakları dahilinde en uygun koşullarda tatil yapması için erken rezervasyon, taksitli ödeme ve çocuklara ücretsiz konaklama gibi kampanyalarla desteklendiğini belirtti.

İÇ PAZARIN TOPLAM TURİZMDEKİ YENİ

İşler, "TÜİK ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2024 verilerine göre, 52 milyon yabancı turistin yanı sıra 10,3 milyon yerli turist, konaklamalı tatil gerçekleştirmiştir. İç pazarın toplam turizm gelirindeki payı yüzde 25-30 seviyesindedir. Erken rezervasyon, taksitli ödeme ve çocuklara ücretsiz konaklama gibi kampanyalarla iç pazar sürekli desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

5 YILDIZLI OTELDE 5 GECELİK TATİL FİYATLARI

İşler, geçen yıl itibarıyla 5 gecelik 5 yıldızlı her şey dahil tatil fiyatlarının Türkiye'de 900-1.200 euro olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

İspanya'da 1.100-1.300 euro, Yunanistan'da 850-1.000 euro, Mısır'da 750-900 eurodur. Türkiye tesis ve hizmet kalitesi ile paket kapsamları konusunda halen Avrupa ortalamasına göre daha avantajlıdır. Çeşitli mecralarda gündeme gelen '250 bin lira aile tatili' örnekleri, ultra lüks villa ve özel havuzlu oda kategorilerini temsil etmekte olup standart paket fiyatlarını yansıtmamaktadır.

"AVRUPA'DAN YÜZDE 20-30 DAHA UCUZ"

Türkiye fiyatlamada eşdeğer hizmet sunan Avrupa destinasyonlarından hala yüzde 20-30 daha ucuzdur. Eleştiri haklı ve yönlendirici olduğunda yararlıdır. Sosyal medyada dolaşan genelleyici ve olumsuz ithamlar, yüz binlerce turizm çalışanının emeğini gölgelemez ancak sektör motivasyonunu ve ülke imajını zedeleyebilir.

Türkiye'de 900-1.200 euro

İspanya'da 1.100-1.300 euro

Yunanistan'da 850-1.000 euro

Mısır'da 750-900 euro