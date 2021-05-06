TUSAŞ, Spirit'e 200 uçaklık set teslimatı yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.

Airbus ve Boeing başta olmak üzere birçok önemli havacılık şirketi ile "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den (TUSAŞ), üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 1.770 UÇAKLIK SET TESLİM EDİLECEK

TUSAŞ yapılan açıklamaya göre, "Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını gerçekleştiren şirket, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit’e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1.770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.

Kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların (Spoiler, Aileron ve benzeri) ve iniş takımının bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette her kanatta birer adet olmak üzere toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar bulunuyor.

200 UÇAKLIK SETİN TESLİMATI YAPILDI

TUSAŞ, bu kapsamda kanat üzerindeki hareketli detay parçaların monte edildiği sparları içeren ve iniş takımının bağlandığı parçayı ifade eden "Fixed Trailing Edge" üretimine aralıksız devam ederken toplam 200 uçaklık setin teslimatını da tamamladı.

“SPIRIT İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİMİZ UZUN YILLARA DAYANIYOR”

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, gelişmelerle ilgili olarak "Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz. Spirit ile stratejik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor." ifadelerini kullandı.