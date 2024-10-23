TUSAŞ, Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda

Haber Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), ilk olarak 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılandı.

TUSAŞ HAVACILIK

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ MERKEZİ

Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletti, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna geldi.

TUSAŞ İLK 500 ŞİRKET İÇİNDE 17'NCİ

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Türk savunma sanayisi şirketleri listedeki başarılarıyla dikkati çekti. Listede, üretimden satışlara göre yapılan sıralamada savunma sanayisi adına en üst sırada milli hava araçlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 lira üretimden satış rakamıyla 13 basamak yükselip 17'nci oldu.

ÜRETİM GRUPLARI

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak; Havacılık Yapısalları Grubu, Uçak Grubu, Helikopter Grubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu, Uzay Sistemleri Grubu, Milli Muharip Uçak Grubu ve Mühendislik Grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütleniyor.

ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK

Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanıyor.

KAHRAMANKAZAN MERKEZ YERLEŞKESİ HAKKINDA

1973’ten beri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin merkezi olan Ankara'da bulunan Kahramankazan Merkez Yerleşkesi, yıllar içinde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla bugün gökyüzünün geleceğinin tasarlandığı dev bir teknoloji kampüsü olma kimliğini üstleniyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketleri arasındaki konumuyla özgün tasarım aşamasından yerli imkanlarla gerçeğe dönüştürülen; uçak, helikopter, insansız hava aracı, uydu teknolojileri ve komponentler bu üste global endüstriyle rekabet eden ürünler haline geliyor.

Havacılık ve uzay alanındaki teknolojilerin hayat bulduğu bu 4 milyon metrekarelik yerleşkede gökyüzünün sınırlarını zorlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çalışanlarına özel bir ekosistem bulunuyor.

TESİSTE KREŞ VE ANAOKULU VAR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Sosyal Tesisleri, Kahramankazan yerleşkesinde üretim tesislerimizin yanında 650 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu tesislerinde; lojman, market, postane, banka, hobi bahçeleri, çocuk parkları, açık ve kapalı alan spor alanları, cami, misafirhane, rekreasyon alanı, kreş, anaokulu, ilköğretim okulu ve lise bulunuyor.

ÜRÜNLER/HELİKOPTER:

AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİ

T129 ATAK ve T625 GÖKBEY Projeleri kapsamında kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde “Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi”ne başlandı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi; artırılmış faydalı yük ve mühimmat kapasitesi (lançerler hariç 1.200kg), modern aviyonik sistemler, düşürülmüş lojistik maliyet ve yüksek performans hedefleri doğrultusunda tamamen yerli ve milli kabiliyetler ile tasarlandı.

T625 GÖKBEY

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor.

T129 ATAK

T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü millî kabiliyetler kullanılarak geliştirildi.

7 Eylül 2007 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ, ana yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlendi.

T129 ATAK Helikopterinin performansı zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.

T70 GENEL MAKSAT HELİKOPTER PROGRAMI

Program kapsamında, TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Türk Genel Maksat Helikopteri Programı ile ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol alacak.

Projede Ocak 2024 itibarıyla 14 helikopter teslim edilmiş olup, 9 helikopterin üretim süreci devam ederken 19 helikopterin montaj faaliyetleri sürüyor.

ÜRÜNLER/UÇAKLAR:

ÜRÜNLER/ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

ÜRÜNLER/HEDEF UÇAK SİSTEMLERİ

ÜRÜNLER/UZAY SİSTEMLERİ YER GÖZLEM VE KEŞİF UYDULARI

UZAY SİSTEMLERİ HABERLEŞME UYDULARI

UZAY SİSTEMLERİ ENTEGRASYON VE TEST MERKEZİ

YENİ ÜRÜNLER VE ÖZGÜN GELİŞTİRME