TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Kırsal nüfusun oranı yüzde 23’e geriledi TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bir açıklama yaparak, yerel seçimler öncesinde planlanan çalışmalara tarım ve hayvancılık yapanların da gözetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

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AA

Dünya Bankası’nın verilerine göre 2014’te Türkiye nüfusunun yüzde 27’si kırsalda yaşarken, 2022’de bu oran yüzde 23’e geriledi.

Son yıllarda kırsaldan kente göçün hızlandığı göz önüne alındığında karşımıza ilk olarak kırsal bölgelere sosyal ve kültürel yaşantıyı geliştiren hizmetlerin götürülmesi gereği çıkıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu şartlarda belediyelerin, kırsal hayatın doğal yapısını bozmadan sosyal ve kültürel açıdan destek vererek, buraları yaşanılabilir hale getirmeleri gerektiğini aktardı.

Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden beklentilerini paylaştı.

Kırsal alana hizmet etme görevi

Türkiye’de kırsal alana hizmet etme görevinin 81 ilin 30’unda büyükşehir belediyelerinin, kalan 51 ilde ise il özel idarelerinin yetkisinde bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

Kanunla verilen görev ve yetkiler sonucu 2014 yılından bu yana büyükşehir belediyeleri tarımsal üretimin doğrudan içindedir. Geçen süreç içerisinde büyükşehir belediyeleri tarıma yönelik hizmet götürme birimlerini oluşturdu. Bu açılan birimler bölgeleri dahilinde tarıma ve kırsal alanlara yönelik çalışmalar yapıyor, destekler veriyor.

"Türkiye'de 23,9 milyon hektar tarım alanı var"

Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla 23 milyon 941 bin 709 hektar tarım alanı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

Toplam tarım alanının yüzde 55,7’si, yani 13 milyon 337 bin 897 hektar büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan 30 ildedir. 2014 yılında 30 büyükşehir belediye sınırlarında bulunan işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamı 13 milyon 589 bin 850 hektardır. 2023 yılında ise yüzde 1,85 azalarak 13 milyon 337 bin 897 hektara geriledi.

Büyükşehirlerde tarım ve hayvancılık alanları

Şemsi Bayraktar, yerel seçim öncesinde belediyelerin yetki alanlarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Ülkemizde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekim alanlarının yüzde 56’sı, sebze bahçeleri alanlarının yüzde 68’i, meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanlarının yüzde 75’i büyükşehirlerde bulunuyor. Ayrıca büyükşehirlerde Türkiye sığır varlığının yüzde 54,8’ine, koyun varlığının yüzde 56’sına, keçi varlığının yüzde 56 buçuğuna ve kümes hayvanlarının yüzde 67’sine sahiptir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)