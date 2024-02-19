Kamu bankalarından kartlarda 'komisyon' oranı kararı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamu bankalarının, banka kartındaki aylık taksit komisyon oranını ve akaryakıt istasyonlarında kredi kartı oranını düşürme kararı verdiğini açıkladı.

DHA

Üç kamu bankası, banka kartındaki aylık taksit komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdü.

Bu oran akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürüldü.

Banka kartlarında, POS makinelerindeki aylık ücretlendirmede de yüzde 50 indirim yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi-banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin bir açıklama yaparak, şu bilgileri aktardı:

Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, POS makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar.

Bakan Bolat, kamu bankalarının banka kart orana kararını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen "STK İstişare Toplantısı"nda açıkladı.

"Banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürme talebi bizden geldi"

Burada önemli bir müjde olarak kredi banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda.

Türkiye'nin kamu bankaları; Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank olarak sıralanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)