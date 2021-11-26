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    Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi yüzde 8,1

    Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi ise yüzde 8,1 oldu
    • AA
    • 26.11.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:50
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    Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi yüzde 8,1

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor.

    ANKETE, 18 EKONOMİST KATILDI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Salı günü açıklanacak 2021 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    3. ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ, YÜZDE 5,3 İLE YÜZDE 13,5 ARALIĞINDA

    Ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,3 ile yüzde 13,5 aralığında yer aldı.

    Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi yüzde 8,1 #1

    2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 10

    Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 8,4 ile yüzde 12,5 aralığında oldu.

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