Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi yüzde 8,1

Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte büyüme beklentisi ise yüzde 8,1 oldu

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor.

ANKETE, 18 EKONOMİST KATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Salı günü açıklanacak 2021 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

3. ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ, YÜZDE 5,3 İLE YÜZDE 13,5 ARALIĞINDA

Ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,3 ile yüzde 13,5 aralığında yer aldı.

2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 10

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 8,4 ile yüzde 12,5 aralığında oldu.