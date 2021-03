Ukrayna'dan Kapadokya'ya uçak seferleri başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ukrayna'dan direkt uçak seferleriyle bu ülkeden turistleri ağırlıyor.

Ukrayna'dan 180 turisti taşıyan uçak, direkt uçuşla Nevşehir'e geldi.

Başkent Kiev'den havalanan uçak, Kapadokya Havalimanı'na indi.

HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sağlık personelince yapılan turistlere, görevlilerce karanfil ve hediye paketi verildi.

UKRAYNALI TURİSTLER KAPADOKYA'DA

Ukraynalı turistler, pasaport kontrolünün ardından kendilerini tatil yapacakları konaklama tesislerine taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

Turizm acentesi sahibi ve turist rehberi Muzaffer Büyükbaş, Kiev'den her hafta perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek direkt uçuşların nisan ayı sonundan itibaren farklı şehirlerden de ek seferlerle devam edeceğini belirtti.

"GELECEK OLAN 4 UÇAK DOLDU"

Ukrayna'da, Kapadokya’da tatil yapmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Büyükbaş, "Bugün Kapadokya turizmi için çok önemli bir gün. Artık biz Ukrayna'dan insanları evlerinden alıp evimize getirip yeniden evlerine göndereceğiz. Bugün Kiev'den başlayan uçuşların, 28 Nisan'da Kharkiv kentinden ve ardından başka noktalardan artarak süreceğine inanıyorum. Şu an için çok yoğun talep var. Gelecek olan 4 uçak an itibarıyla doldu." dedi.

"KAPADOKYA HARİKA"

Ukraynalı turistlerden Rianska Yana ise ülkelerinden Kapadokya'ya direkt uçuşların başlamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Kapadokya’nın ne kadar muhteşem bir yer olduğunu görmek istedik. İnanılmaz bir duygu yaşayacağımıza inanıyorum. Kapadokya'nın harika bir yer olduğunu tüm dünya biliyor." şeklinde konuştu.

"GÜNEŞİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

Natalia Galycka da burada bol bol fotoğraf çekmek istediğini belirterek, "Uzun zamandır Kapadokya'ya gelmeyi planlıyorduk. Direkt uçuşların başladığını öğrenince çok heyecanlandık. Bugün burada kar var ve güneşi de görmeyi çok istiyoruz. Bölgenin tüm güzelliklerini görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukraynalı turistleri, Kapadokya Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz karşıladı.