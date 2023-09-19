Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklayan ülkelere dava Avrupa ülkeleri Polonya, Slovakya ve Macaristan, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithalatına yönelik yasak getirdi. Ukrayna da bu ülkelere DTÖ nezdinde dava açtı.

AA

Ukrayna'nın tarım faaliyetleri Rusya ile girdiği savaş sonrası aksamıştı. Tarım ürünlerinin ihracatı noktasında da Rusya'nın engeli ile karşılanmıştı.

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak kabul edilen Ukrayna'nın ithalatına devam etmesi için "Tahıl Koridoru" da dahil uluslararası çabalar gösterilmişti.

Bu aşamada Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Slovakya ve Macaristan, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Polonya, Slovakya ve Macaristan'a ülkeden tarım ürünlerinin ithalatını yasakladıkları gerekçesiyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açıldığını duyurdu.

"Bu ülkeler uluslararası yükümlülüklerini ihlal etti"

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülerek şöyle dendi:

Bazı AB ülkeleri, Ukrayna'dan ürünlerin ithalatını yasaklayamaz. Bu nedenle söz konusu ülkelere yönelik Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açıyoruz. Aynı zamanda, bu ülkelerin kısıtlamaları kaldıracağını ve mahkeme sürecinin uzun sürmeyeceğini umuyoruz. Dayanışmaya ve çiftçilerin çıkarlarının korunmasına ihtiyacımız var.

Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına yönelik yasaklar

AB Komisyonu, Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ihracatına yönelik uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin 15 Eylül'de sona ereceğini bildirmişti.

Böylece, AB'nin Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna'dan tahıl ithal etmemeye yönelik kararı sona ermişti.

Yasak getiren ülkeler, çiftçilerini korumak istiyor

Çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına yönelik kısıtlamanın uzatılmasını isteyen Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya da AB'nin karar almaması halinde kısıtlamaları tek taraflı uzatabileceklerini açıklamıştı.

Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, 15 Eylül'de söz konusu AB Komisyonu kararının açıklanmasının ardından, "Komisyon, Ukrayna tahılına uygulanan yasağı uzatmıyor, biz kendimiz uzatacağız." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)