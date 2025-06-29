UTTS montajına son iki gün kaldı: Vergi mükellefleri için zorunlu

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde UTTS cihazının montaj işlemine son iki gün kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı.

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar, 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

VERGİ MÜKELLEFLERİN ARAÇLARININ MOTORLARINA TAKILIYOR

Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.

ELLE PLAKA GİRME DÖNEMİ BİTTİ

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

7 - 28 BİN LİRA ARASI CEZA

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

YAPTIRMAYANLAR GİDER GÖSTEREMEYECEK

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

USULSÜZLÜK İÇİN 7 - 140 BİN LİRA ARASINDA CEZA

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.