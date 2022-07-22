Uzak ülkelerdeki market raflarında Türk ürünleri yer alacak

Türk ürünleri dünyaya açıldı ancak uzak ülkelerdeki market raflarında yer alarak daha çok tüketici ile buluşması için yeni bir formül geliştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Türk ürünlerinin dünyada daha çok tercih edilmesi için çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor. Buna göre e-ticaret pazarına giriş ve tanıtım için gerekli harcamalar e-ihracat destek programında tanımlanacak.

Uzak Ülkeler Stratejisi devrede

Ticaret Bakanlığı, ihracatın kapsadığı alanın genişletilmesi amacıyla Uzak Ülkeler Stratejisi'ni devreye soktu.

Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türkiye'nin, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısının küresel sahaya yayılması hedefleniyor.

Marketlerde raf kiralanacak

Bakanlık tarafından, Türk ürünlerinin satışı için uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak.

İhracat menzili artırılacak

AA'nın haberine göre, strateji hazırlanırken, ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılmasına odaklanıldı.

18 uzak ülke hedefleniliyor

Bu kapsamda, ticaretin geliştirilmesine yönelik 18 hedef ülke belirlenirken, bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya oldu.

Dizi ve oyunlardan yararlanılacak

İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler/filmler ve dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından yararlanılacak ve bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek.

Destek mekanizmaları kullanılacak

Belirlenecek yeni sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek mekanizmaları geliştirilecek. Türkiye'de yerleşik çok kanallı markaların ilgili ülkedeki AVM ve büyük mağazalarla önemli e-ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacak.

Uzak ülkedeki marketlerinin satın alma birimleri ile temas kurulacak

Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve departmanlı mağazalar ile perakende mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak. İlgili uzak ülkede yaygın olarak kullanılan ödeme sistemlerinin kullanılmasına olanak verecek mevzuat çalışmalarına katkı sağlanacak.

"Fijital planlama" faaliyetleri teşvik edilecek

Bütünleşik, süreklilik arz eden "fijital pazarlama" (fiziksel ile dijital pazarlamayı harmanlayan yöntem) faaliyetleri teşvik edilecek ve söz konusu faaliyetlerin desteklenmesine yönelik bir devlet yardımı mekanizması geliştirilecek.

Başarılı firmalar mentörlük yapacak

Uzak ülkelerden iş insanlarına ulaşılarak Türkiye'deki ticaret erbabıyla tanışma hikayeleri gibi konularda başarı hikayeleri formatında tanıtım faaliyetleri yapılacak. Bu kapsamda, uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış Türk firmalarının bu ülkeleri hedefleyen ihracatçılara mentörlük yapacakları bir mekanizma kurulacak.

Oyunlara Twitch tanıtımı

Oyun sektöründe öncü firmaların oyunlarının tanıtımı için ilgili Twitch, YouTube ve benzeri kanallarda sponsorluklarla tanıtım ve iş birliği faaliyetleri düzenlenecek. Uzak ülkelerdeki mobil cihazlarda yazılım-uygulama-oyun mağazalarında yer alınması teşvik edilecek.

Türk dizi/film yapımlarının uluslararası tanınırlığını artıracak uluslararası prestijli etkinlikler belirlenecek ve bu etkinliklere ilave destek unsurlarıyla katılım teşvik edilecek. Animasyon sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini tesis edebilmek için, dublaj ve altyazı giderleri, korsanla mücadele giderleri gibi destek unsurlarının ilave destek kalemleriyle desteklenmesi sağlanacak.

Türkiye'nin muhafazakar giyim ve turizm sektöründeki imkanlarının strateji kapsamındaki ülkelerde bulunan Müslüman nüfusa tanıtılması için de çalışmalar yürütülecek.