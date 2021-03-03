Uzaktan takip edilebilen, güneş enerji sistemleri rağbet görüyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımının kolaylığı, maliyetini kısa sürede karşılayabilmesi açısından avantajlı.

Güneş enerjisi sistemleri konusunda faaliyet gösteren İbrahim Şahintaş, dünya genelinde son yıllarda yenilenebilir enerjinin öneminin arttığını söyledi.

Bursa'daki 30 hafif raylı sistem istasyonunun çatılarına panellerin montajını 3-4 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Şahintaş, "İstasyonun içinde kullanılan elektrik çatıdaki panellerden karşılanacak, bunu da insanlarımız seyahat halindeyken görebilecek. Bu panellerle yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin kilovatsaat enerji üretilecek. Bu da 10 yılda belediyenin kazanacağı 17 milyon lira demek." ifadelerini kullandı.

GELECEKTE EN BÜYÜK TALEBİ GÜNEŞ ENERJİSİ GÖRECEK

Kullanıcıların çok ciddi rakamlarda tasarruf edebileceğini dile getiren Şahintaş, görüşlerini şöyle ifade etti:

"Petrol artık yavaş yavaş tükeniyor, araçların da elektrik enerjisine dönmesiyle en büyük kaynak enerji olacak. Diğer enerji kaynaklarından çok üstün, alanı çok geniş bir kaynak olduğu için güneş bedava, ham madde sıkıntısı yok. Bu nedenle güneş enerji sistemleri önümüzdeki dönemde ülkemizin ve dünyanın en çok talep ettiği enerji üretim sistemi olacak."

PANELLER UZAKTAN TAKİP EDİLİYOR

İbrahim Şahintaş, cep telefonları ve bilgisayarlar aracılığıyla hem kendileri hem de kullanıcılar tarafından uzaktan takip edildiği için panellerde arıza oluşması, bağlantının kopması durumunda hemen müdahale edip sorunu giderebildiklerini sözlerine ekledi.

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